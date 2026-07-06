Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 laptop, tablet, 2 flash bellek, para sayma makinesi ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.