Fethiye'de Yamaç Paraşütü Çarpıştı: 3 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen '25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali' sırasında iki yamaç paraşütünün iniş sırasında çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı.
İlçede süren "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" dolayısıyla paraşütlerin iniş alanı Belcekız sahilinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Festivalin dördüncü gününde tandem (ikili) uçuş yapan yamaç paraşütü ile single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü iniş pistinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yere savruldu. Kazanın ardından sağlık ekipleri ile görevliler yaralılara müdahale etti.
Kazada yaralanan 3 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel