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Ferman Yıldırım, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne Araç Hibe Etti

Ferman Yıldırım, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne Araç Hibe Etti
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Marmaris'te iş insanı Ferman Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hafif ticari araç hibe etti. Törende Kaymakam Nurullah Kaya ve emniyet yetkilileri katıldı. Yıldırım, ülke genelinde benzer hibe programları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş insanı Ferman Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç hibe etti.

Antalya'da turizm, taşımacılık, otelcilik, petrol, inşaat sektörlerinde hizmet veren firmanın yöneticisi Yıldırım'ın bağışı dolayısıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ile protokol üyelerinin katıldığı programda, hafif ticari araç emniyet personeline teslim edildi.

Yıldırım, Zemzem Grup olarak "İlk değil son da olmayacak" sloganıyla daha önce Van'ın Çaldıran ilçesinde ve Antalya'da hibe programları sağladıklarını söyledi.

Marmaris'te de bunu gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, "Rabbim daha nice arabalar, daha güzel hizmetler nasip etsin." dedi.

Kaymakam Kaya, iş insanı Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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