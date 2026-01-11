Haberler

Şampiyon Fenerbahçe Opet kupasını aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupayı kazandı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen kupa töreninde oyuncular madalyalarını aldı ve kupayı kaldırdılar.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende önce Galatasaray Çağdaş Faktoringli oyunculara madalya verildi. Fenerbahçe Opet oyuncularının da madalyalarını almasından sonra kupa takdimine geçildi.

Sarı-lacivertlilere kupayı, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Basketbolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe Opet'in oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış