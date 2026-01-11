Şampiyon Fenerbahçe Opet kupasını aldı
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupayı kazandı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen kupa töreninde oyuncular madalyalarını aldı ve kupayı kaldırdılar.
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende önce Galatasaray Çağdaş Faktoringli oyunculara madalya verildi. Fenerbahçe Opet oyuncularının da madalyalarını almasından sonra kupa takdimine geçildi.
Sarı-lacivertlilere kupayı, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Basketbolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.
Fenerbahçe Opet'in oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.