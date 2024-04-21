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Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Fenerbahçe 25,18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı.

Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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