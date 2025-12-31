Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Aldığını Açıkladı

(İSTANBUL) – Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığını açıkladı. Saran, "Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulundu. Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz.

Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."