Paolo Maldini'den Fenerbahçe açıklaması: Hakan Safi ile yakın arkadaşız

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, Milan efsanesi Paolo Maldini ile İstanbul'da bir araya geldi. Maldini, Hakan Safi ile yakın arkadaş olduklarını ve Fenerbahçe'nin Milan ile benzer özellikler taşıdığını söyledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine değinen Maldini, kadronun seviyesinin yükseltilmesi ve sağlam bir omurga inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Süper Lig'in rekabet gücünün yüksek olduğunu ve Dünya Kupası'nda Fransa, Arjantin ve Brezilya'nın favori olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi