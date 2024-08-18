Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u İten Göztepe Yöneticisi Adliyeye Sevk Edildi
Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan, polisteki işlemlerinin adliye sevk edildi. Şüpheli Özkan'a çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, 'Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu' dediği belirtildi.
Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan, polisteki işlemlerinin adliye sevk edildi. Şüpheli Özkan'a çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,