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Fatih'te yaklaşık 55 kilogram altın çalan çift 24 saat içinde yakalandı

Fatih'te yaklaşık 55 kilogram altın çalan çift 24 saat içinde yakalandı
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Fatih'te bir kuyumcu deposundan 51 kilogram 482 gram hurda altını (piyasa değeri 170 milyon lira) çalan eşler, polis tarafından 24 saat içinde yakalanıp tutuklandı. Altınlar banyo dolabında bulunarak sahibine teslim edildi.

FATİH'te bir kuyumcuya ait depodan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altını eşiyle birlikte çalan adam, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin depodan 10 dakika içinde altınları çalarak uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun deposundan 14 Temmuz'da piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları tespit etti. Biri kadın iki hırsızın, deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdiği, kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda kısa sürede kimlikleri tespit edilen hırsızlar Nermin İ. ile eşi Ersin İ. olayın olduğu gece yarısı Kağıthane'de oturdukları eve yapılan baskınla gözaltına alındı.

ALTINLAR SAKLADIKLARI YERDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, çaldıkları altınları bir çantaya koyarak banyo dolabının içine sakladıkları tespit edildi. Ekipler, çalınan altınları evde yaptığı aramada buldu. Altınlar, Asayiş şube müdürlüğüne getirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan Nermin İ. ile Ersin İ. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin depodan 10 dakika içinde altınları çalarak uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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