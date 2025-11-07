Haberler

Fatih'te Kaçak Oyuncak Operasyonu: 50 Milyon Lira Değerinde Oyuncak Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla yaklaşık 50 milyon lira değerinde kaçak oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının kanserojen madde içerdiği belirlendi. İki kişi gözaltına alındı.

Fatih'te kaçak oyuncak satan 2 depoya operasyon yapıldı. Operasyonda yaklaşık 50 milyon lira değerinde oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bazılarının ise kanserojen madde içerdiği tespit edildi. Ele geçirilenler arasında sosyal medyada akım haline gelen ve tanesi 30 bin liradan satıldığı belirtilen oyuncaklarının da olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih'te iki ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu belirledi. Depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, çanta ve telefonlara aksesuar olarak takılan oyuncaklarından oluştuğu tespit edildi.

KANSEROJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan testlerde oyuncakların insan sağlığına zararlı, yüksek oranda kanserojen madde içerdiği belirlendi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
