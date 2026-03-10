Haberler

Fatih'te döviz bürosuna silahlı saldırı kamerada: Maskeli şüpheli Sancaktepe'de yakalandı

Fatih'te döviz bürosuna silahlı saldırı kamerada: Maskeli şüpheli Sancaktepe'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te yüzü maskeli bir saldırgan, bir döviz bürosuna silahlı saldırı düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonla 24 yaşındaki V.G. yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

FATİH'te yüzü maskeli bir şüpheli döviz bürosuna silahlı saldırı düzenledi. Polis ekipleri şüpheli V.G.'yi (24) Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli bir şüpheli içeri girerek iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği silahla, çalışanın bulunduğu bölüme doğru ateş açtı ardından da olay yerinden kaçtı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin V.G. (24) olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, 9 Mart Pazartesi günü Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. V.G., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı

Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam