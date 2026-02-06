Haberler

Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı soyguncu yakalandı

Güncelleme:
Fatih'te bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren maskeli şüpheli, 112 bin lira çaldı. Kaçarken bir vatandaşa çarpan şüpheli, silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih'te bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu gözaltına alındı.

Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Kaçarken bir vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.

Düşen yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına aldı.

