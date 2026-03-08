Haberler

Fatih Erbakan: Devletin Görevi Yoksullara Yardım Etmek Değil, Yoksullaşmayı Önlemektir

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal yardım politikalarını eleştirerek, devletin öncelikli görevinin yoksulları desteklemek değil, yoksullaşmanın önüne geçmek olduğunu vurguladı. Gelir dağılımındaki adaletsizliklere dikkat çekerek iktidarı eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal yardım politikalarını eleştirerek, "Devletin öncelikli görevi, yoksullara yardım etmek değil; yoksullaşmanın, fakirleşmenin önüne geçmektir. Koli koli yardım ettiğiniz, aydan aya cüz'i sosyal destekler verdiğiniz insanlarımız niye bu yardımlara muhtaç, hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim, gelir dağılımında adaleti sağlamadığınız için" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı önce zekata, sadakaya muhtaç etmek, sonra yapılan sosyal yardımlarla övünmek erdemsizliktir. Devletin öncelikli görevi, yoksullara yardım etmek değil; yoksullaşmanın, fakirleşmenin önüne geçmektir. Koli koli yardım ettiğiniz, aydan aya cüz'i sosyal destekler verdiğiniz insanlarımız niye bu yardımlara muhtaç, hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim… Gelir dağılımında adaleti sağlamadığınız için. Refahı toplumla değil yandaşlarla paylaştığınız için. Milli gelirden, büyümeden, zenginleşmeden halka hak tanımadığınız için. Elbette her toplumun yoksulu olur ama bir ülkenin yarısı açlık sınırının altında yaşıyorsa; zekata, sadakaya muhtaçsa, yoksulluktan da önemli mesele adil ve hakkaniyetli bir iktidardan yoksunluktur. İnşallah, biz geleceğiz, Adil Düzen ile gelir dağılımında adaleti gerçekleştireceğiz. Kulun kula muhtaçlığını bitireceğiz."

Kaynak: ANKA
