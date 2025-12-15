2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Fatih Erbakan: Bu Bütçenin Oyladığımız 'Son Borç ve Faiz Bütçesi' Olmasını Temenni Ediyorum

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Eşit işe eşit ücret, yok. Gelir dağılımında adalet, yok. Servet dağılımında adalet, yok. Vergilendirmede hakkaniyet, yok. Harcayandan peşin peşin alıyorsunuz. İmtiyazlı holdinglerden çatır çatır siliyorsunuz. Milletin değil, patronların hazinesi; halkın değil, holdinglerin maliyesi; vatandaşın değil, imtiyazlıların hükümeti görüntüsü veriyorsunuz. Kamu maliyesinde; hak yok, hukuk yok, adalet yok, merhamet yok" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde, grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, mevcut iktidar sayesinde bir mağduriyetler cumhuriyeti haline gelmiş durumdadır. Kaynak yok bahanesiyle, EYT'lilere kademeli emeklilik imkanı vermiyorsunuz. Bir gün geç sigorta girişi nedeniyle 17 yıl süründürüyorsunuz. Milyonlar mağdur. Staj ve çıraklığa başlayan çocukları sigortalı yapıyorsunuz. Ama sigortalılıklarını işbaşı tarihi saymıyorsunuz. Emeklilikte hesaba katmıyorsunuz. Milyonlar mağdur. Eğitim fakülteleri açıyorsunuz. Mezunlarını öğretmen olarak atamıyorsunuz. Öğretmenlere; kadrolu, sözleşmeli, ücretli şeklinde ayrımcılık yapıyorsunuz. Özlük haklarından çalıyorsunuz. Milyonlar mağdur.

İmtiyazlı holdinglere bütçeden bir senede 238 milyar TL garanti ödemesi yapıyorsunuz, Trump gelip inecek diye Etimesgut Havaalanı'na 10 milyar TL harcıyorsunuz ama emekli maaş zammına sıra gelince adeta kurban pazarlığı yapıyorsunuz. 16 milyon emekli perişan. Kırsal kalkınmaya ayrılan payın 45 katını faize, tarıma ayrılan payın 6 katını faize veriyorsunuz. Milyonlarca çiftçi ve köylü mağdur.

Zenginlerin bile zor dayanacağı bir hastalık; SMA Tip1. SMA'lı bir çocuğun tedavisi, yurt dışında, 2 milyon dolar. Zenginlerin vergi borçlarını tek kalemde siliyorsunuz. SMA hastası yavrular için tek kuruş vermiyorsunuz. Aileleriyle birlikte yüz binler mağdur. Kanun Hükmünde Kararnamelerle, adeta, 'bir sağdan bir soldan' diyerek 152 bin insanı sorgusuz, sualsiz işten attınız. Daha yargılamadan, boyunlarına 'terörist yaftası' astınız. Yargılandılar, aklandılar, beraat aldılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındılar; ama adaletsizlikten kurtulamadılar.

Aileleriyle birlikte milyonlar mağdur.

Eşit işe eşit ücret, yok. Gelir dağılımında adalet, yok. Servet dağılımında adalet, yok. Vergilendirmede hakkaniyet, yok. Harcayandan peşin peşin alıyorsunuz. İmtiyazlı holdinglerden çatır çatır siliyorsunuz. Milletin değil, patronların hazinesi; halkın değil, holdinglerin maliyesi; vatandaşın değil, imtiyazlıların hükümeti görüntüsü veriyorsunuz. Kamu maliyesinde; hak yok, hukuk yok, adalet yok, merhamet yok.

Kapitalist sisteminizin, adaletsiz uygulamaları karşısında milyonlar mağdur durumda. Yüz yıllık birikimlerimizi Varlık Fonu'nda topladınız. Milli servetimizi, faiz ve israf çarkının finansmanı için rehin bıraktınız. Yüz yılın birikimlerini 'Türkiye Yüzyılı'nda, Körfez sermayesine ipotek ettirdiniz. Varlık fonunu 'yokluk fonu' haline getirdiniz. Siz bugün, karşımıza, '2026 Bütçe Kanunu' adı altında, bir 'çöküş bütçesi' ile geldiniz. Yine bir 'borç-faiz-zam-vergi' bütçesiyle geldiniz. 'Önce millet' diyen değil, 'önce imtiyazlılar' diyen bir bütçeyle geldiniz. Bu bütçenin oyladığımız 'son borç ve faiz bütçesi' olması temennisiyle, Genel kurulu ve aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum."