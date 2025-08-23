Fatih Camii'nde Gazze İçin Dua Programı

Fatih Camii'nde ' Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' çağrısıyla düzenlenen programda bir araya gelen yüzlerce kişi, yatsı namazının ardından Gazze için dua etti.

Fatih'te, 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' çağrısıyla bir program düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Cami avlusu ve iç kısmında saf tutan cemaat, namazın ardından ellerini semaya kaldırarak dua etti. Programda Gazze'de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve siviller için de dua edildi.

'ELİMİZDEN DUADAN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR'

Recep Göker, "Bugün burada, Gazze'de çocuk katili Netanyahu'yu lanetlemek için bulunuyoruz. Siyonist çete maalesef bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de çocukları, kadınları, hastaneleri iki yıldır bombalıyor. Elimizden duadan başka bir şey gelmiyor ama biz ümmet olarak Allah'ın izniyle yakın zamanda bir olunca, bu siyonist katiller mahvolacak. Biz hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik, her zaman dualarımız onlarla" dedi.