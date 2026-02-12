Bakan Işıkhan, Faslı Mevkidaşıyla Marakeş'te Sosyal Güvenlik ve İstihdam Konularını Görüştü

(FAS) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile Marakeş'te bir araya gelerek sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında iş birliğini değerlendirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile Marakeş'te gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, Bakanlıklarımız arasında sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında ilişkilerimizi kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmalarımızı değerlendirdik. Bu kapsamda ülkelerimiz arasında bir İşbirliği Mutabakat Zaptı akdedilmesine yönelik görüşlerimizi istişare ettik." ifadesini kullandı.