Haberler

Fas ile İtalya'dan adalet alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas ve İtalya Adalet Bakanları, iki ülke arasındaki adalet işbirliğini güçlendirmek amacıyla Rabat'ta bir araya geldi. Toplantıda adalet sisteminin modernizasyonu ve organize suçla mücadele konuları ele alındı.

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi ile İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, iki ülkenin adalet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Bakan Nordio'nun resmi ziyaret kapsamında başkent Rabat'ta, Vehbi tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki yargı işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirmek ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu ele almak için önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Tarafların özellikle adalet sisteminin modernizasyonu, prosedürlerin verimliliğinin artırılması ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik çabaların geliştirilmesi üzerinde durduğu kaydedilen açıklamada, ikili işbirliğinin sonuçlarının gözden geçirildiği ve yeni işbirliği imkanlarının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki tarafın, anlaşma ve koordinasyon mekanizmalarının iyileştirilmesi ile organize suçla mücadelede ortak araçların güçlendirilmesinin önemini vurguladığı belirtilerek, bu çalışmaların, adli hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Fas'ın, Ekim 2008'den bu yana Avrupa Birliği ile geleneksel komşuluk anlaşmalarından daha ileri bir ortaklık statüsü olan "ileri statü"ye sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu statünün, Fas'ın siyasi, güvenlik ve ticari işbirliğini geliştirmesine, reform süreçlerine Avrupa fonlarıyla destek almasına ve yargı-güvenlik kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesine imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ortaklığın, göç, yenilenebilir enerji, adalet, iş ortamının iyileştirilmesi, eğitim ve ekonomik entegrasyon gibi alanları kapsayan ve düzenli olarak güncellenen ortak eylem planına dayandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz

Söz konusu para öyle böyle değil! Musk servetine servet katacak
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da çok konuşulacak tepki
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası

Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Destici'den kadın üniversitesi ve hastanesi çağrısı

Bekarlardan sonra şimdi de kadınlarla ilgili çıkışı çok konuşulur
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.