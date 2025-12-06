Fas ile İtalya'dan adalet alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi ile İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, iki ülkenin adalet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Bakan Nordio'nun resmi ziyaret kapsamında başkent Rabat'ta, Vehbi tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki yargı işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirmek ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu ele almak için önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Tarafların özellikle adalet sisteminin modernizasyonu, prosedürlerin verimliliğinin artırılması ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik çabaların geliştirilmesi üzerinde durduğu kaydedilen açıklamada, ikili işbirliğinin sonuçlarının gözden geçirildiği ve yeni işbirliği imkanlarının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki tarafın, anlaşma ve koordinasyon mekanizmalarının iyileştirilmesi ile organize suçla mücadelede ortak araçların güçlendirilmesinin önemini vurguladığı belirtilerek, bu çalışmaların, adli hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Fas'ın, Ekim 2008'den bu yana Avrupa Birliği ile geleneksel komşuluk anlaşmalarından daha ileri bir ortaklık statüsü olan "ileri statü"ye sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu statünün, Fas'ın siyasi, güvenlik ve ticari işbirliğini geliştirmesine, reform süreçlerine Avrupa fonlarıyla destek almasına ve yargı-güvenlik kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesine imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ortaklığın, göç, yenilenebilir enerji, adalet, iş ortamının iyileştirilmesi, eğitim ve ekonomik entegrasyon gibi alanları kapsayan ve düzenli olarak güncellenen ortak eylem planına dayandığı bildirildi.