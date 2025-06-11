Fas'ta Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Sıla Ziyareti Kolaylaşıyor

Fas'ta, yurt dışında yaşayan Faslıların sıla ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen "Marhaba 2025 Operasyonu" kapsamında 26 karşılama noktası hizmete alındı.

Kral 6. Muhammed'in talimatıyla hayata geçirilen proje, Fas 5. Muhammed Dayanışma Vakfı koordinasyonunda başladı.

Proje, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yaz tatilinde anavatanlarına güvenli ve hızlı erişimini hedefliyor.

Fas'ta 20, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplam 26 merkezde sosyal, sağlık ve yönlendirme hizmetleri sunuluyor.

Batı Sahra'da yeni merkezler açıldı

Bu yıl ilk kez Batı Sahra bölgesindeki El-Uyun (Laayoune) ve Dakhla havalimanlarında karşılama merkezleri kurularak, destek noktası sayısı 26'ya çıkarıldı.

Avrupa'da ise Fransa'da Sète ve Marsilya, İtalya'da Genoa, İspanya'da Algeciras, Motril ve Almería limanlarında karşılama merkezleri hizmet veriyor.

1200'ün üzerinde personel sahada

Operasyon kapsamında sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, paramedikler ve gönüllülerden oluşan 1200'den fazla görevli sahada aktif olarak çalışıyor.

Rabat merkezli Koordinasyon Ofisi, tüm merkezlerle anlık iletişim kurarak yönlendirme, müdahale ve destek süreçlerini yönetiyor. Çağrı merkezleri 7/24 hizmet veriyor.

Yaz dönemi boyunca devam edecek operasyonun deniz taşımacılığı ayağında 29 gemilik filo ve 12 farklı güzergah kullanılıyor. Kara yolu üzerindeki yoğun güzergahlarda sağlık ekipleri ve dinlenme alanlarında medikal destek üniteleri konuşlandırıldı.

Fas İçişleri Bakanlığı, Fas Kraliyet Jandarması, Royal Air Maroc (Fas Kraliyet Havayolları), Fas Demiryolları, sınır idareleri, liman ve otoyol işletmeleri gibi pek çok kamu kurumu operasyonun yürütülmesine destek veriyor.

Fas dış temsilciliklerinde 15 Haziran'dan itibaren konsolosluk hizmetleri, hafta sonları ve resmi tatillerde de sürdürülecek.

Ayrıca yoğun bölgelerde mobil konsolosluklar da faaliyete geçirilecek. eConsulat portalı üzerinden belgeler, doğum bildirimleri ve şikayet işlemleri dijital olarak yapılabiliyor.

Yetkililer, operasyonun önceki yıllara kıyasla daha dengeli yürütüldüğünü belirterek, altyapı yatırımları ve dijitalleşme hamlelerinin vatandaş memnuniyetini artırdığını kaydetti.