Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İklim Değişikliği Takım Lideri Martial Bernoux, tarım sektörüne yatırımın önemine işaret ederek "Temel olarak tarımın giderek daha az cazip hale geldiğini görüyoruz. Bu nedenle tarımın yatırım yapmamız gereken bir sektör olduğuna dair net bir sinyale ihtiyacımız var." dedi.

Bernoux, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tarımın suya bağlı olduğuna ve harekete geçilmesi gereken en acil konunun su döngüsü olduğuna işaret eden Bernoux, "Tarım, doğru zamanda doğru miktarda suya bağlı. Dolayısıyla bu bizim için gerçekten çok önemli. FAO'da çiftçi odaklı bir yaklaşımımız var. Temel olarak çiftçilerin düşündüğü gibi düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Bernoux, FAO'nun çiftçilere doğru zamanda ekim yapmaları için yardım amacıyla hareket ettiğini belirterek, "İklim değişikliği temel olarak onların normal hayatlarını etkiliyor. Eskiden ne zaman ekeceklerini, ne zaman hasat yapacaklarını bilirlerdi. Ama şimdi iklim değişikliğiyle, aşırı hava olaylarıyla birlikte seller var, kuraklık var ve çiftçiler bunlarla başa çıkmak zorunda kalıyor. İşte biz de bu noktada çiftçilere destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tarım insanlar içindir"

COP31 müzakerelerinin yoğunluğuna dikkati çeken Bernoux, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, sadece gelecek için faydalı olacak metinler üzerinde tartışmalar yapmakla kalmayıp, şimdiden bazı somut eylemleri hayata geçirme aşamasına geçildiğinden emin olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını görebiliyoruz. Örneğin, bizim için Tarım ve Orman Bakanlığının Turkuaz Nexus Girişimi'ni (Turquoise Nexus Initiative) başlattı. Bu girişimle tarım iklim değişikliği tartışmasına dahil edildi. FAO, Turkuaz Nexus Girişimi'ni destekliyor. Girişimin, pek çok farklı ülke ve ortakla sahip olduğumuz Sürdürülebilir Dönüşüm için Gıda ve Tarım Ortaklığı (FAST) kapsamında yer alacak önemli program haline geldiğini görmeyi umuyoruz. Türkiye de FAST'ın eş başkanı."

Hem teknoloji hem de finans konusunda net bir yönlendirmeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Bernoux, "İnsanların sahip olduğu bilgiler de teknolojinin bir parçası. Dolayısıyla ilk olarak bunları harekete geçirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bernoux, finans konusunda da değişime ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"FAO olarak iklimle ilgili kalkınma finansmanına bakıyoruz. Tüm dünyadan ülkeler arası ikili akışlarla gelen kamu finansmanına baktığımızda, son rakamların doğru yöne gitmediğini görebiliyoruz. Bir daralma var. Tarımsal gıda sistemlerine giden pay yüzde 10 daralırken, diğer sektörlerde bu daralma yüzde 2 oranında. Temel olarak tarımın giderek daha az cazip hale geldiğini görüyoruz. Bu nedenle tarımın yatırım yapmamız gereken bir sektör olduğuna dair net bir sinyale ihtiyacımız var. Yatırım yapmalıyız çünkü tarım insanlar içindir. Dolayısıyla mesele sadece finansmanın miktarı değil, aynı zamanda finansmanın kalitesi. Eğer bu finansman doğru insanlara, yani çiftçiye ulaşmazsa daha fazla finansmana sahip olmanın hiçbir faydası olmayacak."

Kaynak: AA