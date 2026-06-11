FAO Tunus Koordinatörü, tarımda küresel zorlukların gıda üretimini etkilediğini söyledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Tunus Ofisi Koordinatörü Nebil Assaf, dünya genelinde tarım sektörünün gıda üretimi ve sürdürülebilirliğini tehdit eden giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Assaf, Tunus'un başkentinde düzenlenen Arap- Afrika Gıda Sistemleri ve Gıda İşleme Sanayileri Konferansı'nın ilk oturumu kapsamında yaptığı açıklamada, tarım sektörünün karşılaştığı başlıca sorunlar arasında silahlı çatışmalar, iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki kıtlığın yer aldığını ifade etti.

Modern teknolojilerin tarımsal üretim sistemlerinde yeterince kullanılmamasının da sektörün önündeki önemli engellerden biri olduğunu dile getiren Assaf, tarımın gençler için daha cazip hale getirilmesi ve genç nüfusun sektöre daha fazla dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım sektörünün karşı karşıya bulunduğu diğer sorunlara da işaret eden Assaf, dünyada açlık ve gıda yetersizliği probleminin derinleştiğini, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim maliyetlerinin ise giderek arttığını söyledi.

Tunus'ta dün başlayan Arap- Afrika Gıda Sistemleri ve Gıda İşleme Sanayileri Konferansı bugün sona erecek.

Konferansa Arap ve Afrika ülkelerinden bakanlar, üst düzey yetkililer, uzmanlar, uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcileri, finans kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katılıyor.