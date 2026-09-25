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FAO iş birliğiyle Balıkesir'de tarım-gıda çalıştayına yaklaşık 50 temsilci katıldı

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FAO iş birliğiyle Balıkesir'de tarım-gıda çalıştayına yaklaşık 50 temsilci katıldı
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FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen program kapsamında Balıkesir'de iki günlük başlangıç ve uygulama çalıştayı düzenlendi. GMKA'da düzenlenen çalıştaya yaklaşık 50 temsilci katılırken genç girişimciler için yatırım fırsatları ve yol haritası ele alındı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Tarım-Gıda Girişimciliğini Hızlandırma Programı" kapsamında Balıkesir'de başlangıç ve uygulama çalıştayı gerçekleştirildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda (GMKA) düzenlenen ve iki gün süren çalıştayda, kentin tarım ve gıda sisteminde öne çıkan değer zincirleri, potansiyel yatırım fırsatları ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik yol haritası ele alındı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonundaki programa, TKDK, KOSGEB, GMKA, ticaret ve sanayi odaları, finans kuruluşları, üretici örgütleri, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 50 temsilci katıldı.

Çalıştayda, FAO ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan bölge analizleri paylaşılarak, sorumlu tarımsal yatırım ilkeleri, faydalanıcı seçim kriterleri ve kurumlar arası koordinasyon başlıkları değerlendirildi.

Kaynak: AA
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