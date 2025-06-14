Eyyübiye'de Gıda İşletmelerine Karekod Uygulaması Uyarısı

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerine 28 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek karekod uygulamasına yönelik uyarıda bulundu.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları"nın 29 Mayıs 2025'de kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerin gıda işletmelerini denetledikleri aktarılarak, işletmelere karekod uygulamasının 28 Temmuz'da zorunlu hale geleceğinin hatırlatıldığı bildirildi.