Eyüpsultan'da Okul Kapısı Öğrencilerin Üzerine Devrildi: 4 Yaralı

EYÜPSULTAN'da okulun bahçesindeki demir kapı öğrencilerin üzerine devrildi. Kafası yarılan ve burnunda kırık meydana gelen 4 öğrenci olayda yaralandı. Okul kapısına olayın ardından demir parçayla montaj yapılarak önlem alındığı öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrencilerin bahçede spor yaptığı sırada demir kapı devrildi. 4 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'İKİSİNİN BURNUNDA KIRIK VAR'

Olayla ilgili konuşan öğrenci velisi Fikri Güleç, "Çocuklar içeride spordalardı. Bir bağırma sesi duydum. Dediler ki 'Kapı çarptı yerinden kurtuldu. Çocuklar spordaydı, kapı üstlerine devrildi. Kafalarında yarılma var, ikisinin burnunda kırılma var' diye söylediler. Ben gördüğümde polis, ambulans gelmişti. Yaralıları yeni götürüyorlardı. Sorduğumuzda yaralıların durumlarının iyi olduğunu söylediler. Bir çocuğun durumu ağırmış. Kapının üzerine çocuklar çıkmış, ağırlık dolayısıyla kapı kurtulmuş yayından, direkt çocukların üzerine gelmiş. Tutabilen kimse olmamış" dedi.

DEVRİLEN KAPIYA DEMİR PARÇAYLA ÖNLEM

Devrilerek 4 öğrencinin yaralanmasına neden olan demir kapının raylardan çıkmasını engellemek için, demir parçasıyla önlem alındığı öğrenildi.Kapının üzerine yeni montajlandığı belirtilen demir parça hakkında da konuşan Güleç, "Onu daha önce görmedik, bugün ilk defa görüyorum. Çocuklara sorduk, onlar da görmemiş" diye konuştu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.