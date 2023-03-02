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EYT'liye büyüme zammı! Maaşlar artacak

Güncel Haberler

EYT'nin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Milyonlar dört gözle emekli maaşının bağlanmasını beklerken, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamı maaşlara zam olarak yansıyacak. Maaşlar, milli gelirdeki artıştan dolayı büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında zamlanacak.

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra başvuru süreci başlayacak. Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında alacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

EYT Güncel Haberler

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