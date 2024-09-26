Eynesil'de Çocuklar Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Giresun'un Eynesil ilçesinde gerçekleştirilen voleybol turnuvasına 6 takım katıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde çocuklara yönelik voleybol turnuvası düzenlendi.
Eynesil Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katıldı.
Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
İlçe spor salonunda düzenlenen törene, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eynesil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Kemal, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.