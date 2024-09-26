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Eynesil'de Çocuklar Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Eynesil'de Çocuklar Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi
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Giresun'un Eynesil ilçesinde gerçekleştirilen voleybol turnuvasına 6 takım katıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde çocuklara yönelik voleybol turnuvası düzenlendi.

Eynesil Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katıldı.

Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

İlçe spor salonunda düzenlenen törene, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eynesil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Kemal, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel

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