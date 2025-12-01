Evine Giden Dolandırıcı Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadını manda yoğurdu satarak dolandıran S.A., güvenlik kameralarındaki görüntülerin ardından yakalanarak tutuklandı.
İZMİR'in Konak ilçesinde evine gittikleri kadını manda yoğurdu sattıklarını belirterek tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla yakalanan S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Konak ilçesinde oturan bir kadının evine giden S.A., manda yoğurdu sattığını söyleyerek, tırnakçılık yönetimiyle dolandırıcılık yaptı. Evde bulunan güvenlik kamerası görüntüsüyle dolandırıcılık ortaya çıkarken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin ardından şüpheli S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel