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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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