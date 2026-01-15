Haberler

Evde Bakım Yardımı'nda 5,9 milyar lira ödeme başladı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aileleriyle birlikte desteklenmesi amacıyla bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARTIŞLI ÖDEMELER ŞUBATTA YATIRILACAK'

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

