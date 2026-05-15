Ev sahibi olma vaadiyle vatandaşları dolandıran çift yakalandı

1 TUTUKLAMA

Zonguldak'ta, katılım finans şirketi çalışanı olarak kendini tanıtıp, 10'dan fazla kişiyi 'ev sahibi olmak' vaadiyle dolandırdığı öne sürülen ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen İlayda A. (31) tutuklandı. Beraber gözaltına alındığı eşi M.A. (28) ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Ali Sencer ARSLAN/Zonguldak,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı