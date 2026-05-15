Ev sahibi olma vaadiyle vatandaşları dolandıran çift yakalandı
Zonguldak'ta kendini katılım finans şirketi çalışanı olarak tanıtıp 10'dan fazla kişiyi 'ev sahibi olmak' vaadiyle dolandırdığı öne sürülen İlayda A. tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.
1 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta, katılım finans şirketi çalışanı olarak kendini tanıtıp, 10'dan fazla kişiyi 'ev sahibi olmak' vaadiyle dolandırdığı öne sürülen ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen İlayda A. (31) tutuklandı. Beraber gözaltına alındığı eşi M.A. (28) ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Ali Sencer ARSLAN/Zonguldak,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı