Eurofighter Tedariki Hakkında Açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, milli uçağın hizmete girmesine kadar modern savaş uçaklarının envantere alınacağı belirtilirken Eurofighter tedarikinin kesinleşmediği bildirildi.

MSB Kaynakları: (Eurofighter tedariki ilişkin) Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
