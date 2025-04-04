Etiyopya Havayolları Makao'ya Yeni Hava Kargo Rotası Başlattı

MAKAO, 4 Nisan (Xinhua) -- Etiyopya Havayolları'nın B777F sefer sayılı kargo uçağı (ET3483 sefer sayılı uçuş) Çin'in güneyindeki Makao kentinde bulunan Makao Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılırken su takısı ile selamlandı, 3 Nisan 2025.

Afrika'nın lider havayolu şirketi Etiyopya Havayolları, Çin'in Makao kentine yeni bir hava kargo rotası başlattığını duyurdu.

Havayolu şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, "Haftada iki uçuş ve haftada 400 ton kapasite ile Makao'ya uçuş gerçekleştirecek yeni hava kargo rotası, Etiyopya ulusal taşıyıcısının Çin'deki 10. özel kargo destinasyonu oldu" dedi. (Fotoğraf: Xinhua)