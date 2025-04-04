3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Etiyopya Havayolları Makao'ya Yeni Hava Kargo Rotası Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya Havayolları, Makao Uluslararası Havalimanı'ndan haftada iki uçuş ile kargo taşımacılığına başladı. Yeni hat, havayolunun Çin'deki 10. özel kargo destinasyonu oldu.

MAKAO, 4 Nisan (Xinhua) -- Etiyopya Havayolları'nın B777F sefer sayılı kargo uçağı (ET3483 sefer sayılı uçuş) Çin'in güneyindeki Makao kentinde bulunan Makao Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılırken su takısı ile selamlandı, 3 Nisan 2025.

Afrika'nın lider havayolu şirketi Etiyopya Havayolları, Çin'in Makao kentine yeni bir hava kargo rotası başlattığını duyurdu.

Havayolu şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, "Haftada iki uçuş ve haftada 400 ton kapasite ile Makao'ya uçuş gerçekleştirecek yeni hava kargo rotası, Etiyopya ulusal taşıyıcısının Çin'deki 10. özel kargo destinasyonu oldu" dedi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.