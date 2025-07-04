Espiye Gençlik Merkezi'nde Kurslar ve Etkinlikler Devam Ediyor
Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezi, sportif ve kültürel kursların yanı sıra gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikler sunuyor. Merkez Müdürü Hatice Kahraman, bu faaliyetlerin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğunu açıkladı.
Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezinde çeşitli kurslar devam ediyor.
Merkezde sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra gençlerin kişisel gelişimine yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel