Espiye'de Yenilenen Cumhuriyet Parkı Hizmete Açıldı
Espiye'de düzenlenen törenle yenilenen Cumhuriyet Parkı hizmete girdi. Parkta restoran, çocuk oyun alanı, spor etkinlikleri, bisiklet parkuru ve yürüyüş yolları gibi düzenlemeler yapıldı.

Espiye'de yenilenen Cumhuriyet parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, törende yaptığı konuşmada, Esentepe Mahallesi'nde bulunan park içerisinde restoran, çocuk oyun alanı, spor, etkinlik, bisiklet parkuru ve yürüyüş yolu gibi düzenlemeler yapıldığını söyledi.

İlçenin modern ve güvenli bir parka kavuştuğunu belirten Karadere, halkın yoğun olarak kullandığı parkı daha güzel hale getirdiklerini kaydetti.

Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
