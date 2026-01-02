Haberler

Bakan Işıkhan, TESK Başkanı Palandöken ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni program ve projelerin bu yıl hayata geçirileceğini açıkladı. Ahilik geleneğine vurgu yapan Işıkhan, istihdam kapasitesini güçlendirecek adımlar atacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni program ve projelerin bu yıl içinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Paylaşımında Ahilik geleneğine vurgu yapan Işıkhan, esnafa yol gösteren bu geleneği yaşatacak yeni kuşakların yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

İstihdam kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlar atacaklarını belirten Işıkhan, "Esnafımıza asırlardır yol göstermiş Ahilik geleneğini yaşatacak, yeni kuşaklar yetiştirecek, istihdam kapasitemizi güçlendirecek program ve projelerimizi bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Ülkemizi birlikte büyütmeye, çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor