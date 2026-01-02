Bakan Işıkhan, TESK Başkanı Palandöken ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni program ve projelerin bu yıl içinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Paylaşımında Ahilik geleneğine vurgu yapan Işıkhan, esnafa yol gösteren bu geleneği yaşatacak yeni kuşakların yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

İstihdam kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlar atacaklarını belirten Işıkhan, "Esnafımıza asırlardır yol göstermiş Ahilik geleneğini yaşatacak, yeni kuşaklar yetiştirecek, istihdam kapasitemizi güçlendirecek program ve projelerimizi bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Ülkemizi birlikte büyütmeye, çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.