Haberler

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hoşnudiye'deki esnafı ziyaret edip sorunları dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hoşnudiye'deki esnafı ziyaret edip sorunları dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip iş yerlerinin sorunlarını dinledi. Yılmaz, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtirken, ziyaretten memnun kalan esnaf ve vatandaşlar teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki İsmet İnönü-1 Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yılmaz, iş yerlerinin durumu ve esnafın karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı, talep ve önerileri dinledi.

Esnafın kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimizle birlikte Eskişehir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Terör sorunu tarih oluyor! PKK'nın kritik kampından özel görüntüler