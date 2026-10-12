Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hoşnudiye'deki esnafı ziyaret edip sorunları dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki İsmet İnönü-1 Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yılmaz, iş yerlerinin durumu ve esnafın karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı, talep ve önerileri dinledi.

Esnafın kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimizle birlikte Eskişehir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA