Haberler

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 71 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESKİŞEHİR merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ESKİŞEHİR merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bunun 1,2 trilyonluk kısmını kurdukları 8 şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce gelen ihbar ve şikayetler üzerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 trilyon liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılık talimatıyla 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezli operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip copladılar

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip copladılar

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular