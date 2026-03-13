Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 71 gözaltı kararı

ESKİŞEHİR merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bunun 1,2 trilyonluk kısmını kurdukları 8 şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce gelen ihbar ve şikayetler üzerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 trilyon liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılık talimatıyla 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezli operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı