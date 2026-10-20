Eskişehir Kalkınma Platformu, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında toplandı

Eskişehir Kalkınma Platformu, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Kalkınma Platformu Toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kentin ekonomik ve sosyal gelişimi, kalkınma hedefleri ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek projeler ele alındı.
Eskişehir Kalkınma Platformu Toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir'in ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar ile ilin kalkınma hedefleri ele alındı.
Şehrin potansiyelini geliştirecek projelerin değerlendirildiği toplantıda, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.
Kaynak: AA