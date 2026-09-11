Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat ve etiket denetimi yaptı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları fiyat ve etiket denetimlerinde 147 bin lira idari para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-10 Eylül'de Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince merkez ve ilçelerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 82 firmada 3 bin 341 ürün denetlendi.

Haksız fiyat artışı kapsamında ise 24 firmada 120 ürün denetlendi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için ilgili firmalara 147 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerde belirlenen aykırılıklar, kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA