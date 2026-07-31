Haberler

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 1 milyon 380 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, temmuz ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde, fiyat etiketi, kasa ile raf fiyat uyumu ve benzeri konularda denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 261 işletmede 11 bin 782 ürün incelendi. Haksız fiyat artışına yönelik yürütülen denetimlerde ise 81 işletmede 405 ürün kontrol edildi.

Temmuz ayında toplam 342 işletmede 12 bin 187 ürün denetlenirken, aykırılıklar tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat artışına ilişkin tespitler ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
İspanya'ya giren kaçak göçmenler arabaları ateşe verdi

Bu ne kin! Kaçak olarak girdikleri ülkede araçları ateşe verdiler
Serra Pirinç'ten olay yaratan açıklama: Taciz korkusuyla Fransa'yı terk etti!

Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti!
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin gizlice kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

Kabus gibi! Akın eden yüzlerce göçmen zorla evlere girmeye başladı