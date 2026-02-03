Haberler

Eskişehir'de çek dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir akü firmasını sahte çekle dolandırdığı iddia edilen H.T. ve T.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyonda, dolandırılan firmanın aküleri ele geçirildi.

Eskişehir'de, bir akü firmasını sahte çekle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir akü firmasının sahte çekle dolandırılmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüpheliler H.T. ve T.Y'nin elde ettikleri aküleri piyasa değerinin altında satmaya çalıştığı belirlendi.

Polisin düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı. Sahte çekle alındığı belirtilen akülerin bulunduğu adresi belirleyen ekiplerce yapılan aramada 175 akü ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan aküler firma sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Hatay'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Kısa bir süre yağması yetti! İşte selin vurduğu şehrimizden görüntüler
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü