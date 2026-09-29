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Eskişehir'de öğrenci yurtları için 2026-2027 dönemi planlama toplantısı yapıldı

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Eskişehir'de öğrenci yurtları için 2026-2027 dönemi planlama toplantısı yapıldı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öğrenci yurtlarına ilişkin planlama toplantısı yapıldı. İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığındaki toplantıya yurt ve şube müdürleri katıldı, yeni dönem çalışmaları ve faaliyetler değerlendirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrenci yurtlarında yürütülecek çalışmalara ilişkin planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıya yurt müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yurtlarda yürütülecek çalışmalar, kurumların işleyişi ve yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Yetkililer arasında yeni döneme ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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