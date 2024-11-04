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Eskişehir'de Modern Sulama Projesi Devam Ediyor

Eskişehir'de Modern Sulama Projesi Devam Ediyor
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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini ve projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişeceğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığını vurgulayan Balta, "Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Günyüzü ilçesinde 44 bin 30 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğine değinen Balta, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir'in Günyüzü İlçesi Kayakent, Çakmak ve Gümüşkonak mahalleleri ile Ankara'nın Polatlı ilçesi Türktaciri, Tüfekçioğlu, Özyurt ve Kabak mahalleleri arazileri olmak üzere toplam 44 bin 30 dekarlık zirai arazide modern borulu sistemle sulanma yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına yaklaşık 9 bin 500 lira gelir artışı, ülke ekonomisine 2024 fiyatları ile yıllık 425 milyon lira katkı ve 9 bin kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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