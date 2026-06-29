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Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 7 itfaiye aracı ve 17 personelin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İmalathanede hasar oluştu.

Eskişehir'de, Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'nde (EMKO) faaliyet gösteren imalathanede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

75. Yıl Mahallesi Avanos Sokak'ta mobilya üretimi yapan imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

7 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 17 itfaiye personelinin çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında imalathane çalışanları, iş yerindeki diğer malzemeleri tahliye etti.

Soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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