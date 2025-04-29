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Eskişehir'de Kooperatifçilik Eğitimleri Düzenlendi

Eskişehir'de Kooperatifçilik Eğitimleri Düzenlendi
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Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında Eskişehir'de 11 okulda kooperatifçilik eğitimleri yapıldı. 535 öğrencinin katıldığı etkinliklerde kooperatifçilik kültürü ve dayanışma vurgulandı.

"Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında Eskişehir il ve ilçelerinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 11 okulda toplam 535 öğrencinin katılımıyla kooperatifçilik eğitimleri düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde, kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı yardım, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılanmalarına ilişkin farkındalığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılında Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Yeri ve Önemi" konulu seminerlere üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri ve kooperatif yetkililerinden oluşan 180 kişinin katıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Uluslararası Kooperatifler Yılı faaliyetleri kapsamında kooperatifçilik bilincinin yaygınlaştırılması ve uluslararası tanıtımın yapılması için çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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