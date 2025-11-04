Haberler

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 150 Parfüm Ele Geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada piyasa değeri 450 bin lira olan 150 faturasız parfüm ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız yabancı menşeili parfümleri haksız kazanç elde etmek için piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin lira olan çeşitli markalara ait faturasız yabancı menşeili 150 parfüm ele geçirildi.

Zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
