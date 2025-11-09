Haberler

Eskişehir'de Dizüstü Bilgisayar Patladı, Yangın Çıkmaktan Son Anda Kurtarıldı

Güncelleme:
Eskişehir'de gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın dizüstü bilgisayarı bilinmeyen bir nedenden ötürü patladı. Yaşadığı şok anını güvenlik kameralarına yansıtan Özcan, patlama sonucu oluşan alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı ve olası bir yangını önledi.

ESKİŞEHİR'de, gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın (38), kullandığı dizüstü bilgisayar, bomba gibi patladı. Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim'de meydana geldi. Gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı. Şaşkına dönen Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. Patlamanın etkisiyle bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, çalışma masasında da hasar oluştu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Yaşadığı şoku anlatan Özgür Özcan, "Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. Ses çıkınca irkilip, geri çekildim. O an bir anda bomba gibi patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Sonra yangın çıkmasın diye üfleyerek söndürmeye çalıştım. Gerçekten son anda kurtardım, yüzüm yanabilirdi ya da gece biz burada değilken olsa Allah korusun yangın çıkabilirdi, o yüzden büyük bir olay atlattıkö dedi.

'NE DUYDUM NE GÖRDÜM'

Daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ve sosyal medyada gördüğünü ancak bir bilgisayarda ilk kez böyle bir duruma şahit olduğunu söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Daha önce bir olay yaşamadık ama ben bu olayı araştırdım, 'Patlaması çok büyük bir sorun. Garanti süresi içinde olmasa bile, patlama büyük bir ayıp olduğu için bir sorun' diyorlar. Gerçekten çok korktuk, kime anlatsam herkes, 'Bilgisayar patlar mı? Telefonu duyduk ama bilgisayarı hiç duymamıştık' diye tepki verdi. Yetkili servise ulaştım, onlar da daha önce böyle şeylerle karşılaşmadıklarını söylediler. İncelemek için aleti istiyorlar, incelemenin sonucunu bekleyeceğiz. Ben birkaç defa televizyonda telefonların tamir edilirken patladığını görmüştüm ama bilgisayarı ne gördüm ne de duydum. Başımıza gelmez diyorduk ama başımıza geldi. Artık aleti şarjda tutmamaya çalışıyorum. Etrafımda bu olayı duyan insanlar da artık bu şekilde yapıyor. Açıkçası herkeste bir tedirginlik oldu.ö

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
