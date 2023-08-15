Eskişehir'de Alpu ilçesinde başlayan orman yangını 7 saattir büyüyerek devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Eskişehir'de 7 saattir devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bugün öğle saatlerinde başlayan ve 7 saattir büyüyerek devam eden yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Alpu İlçesi Taştepe mevkiinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tarla gözetleme kulesinden 12.30 sularında fark edilen ve yaklaşık 7 saattir büyüyerek devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Alanda 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra 100'den fazla personel yangına müdahale ediyor.

Hava kararmadan önceki son havadan müdahalelerin yapıldığı yangının ne kadar alanda etkili olduğu ve neden çıktığı henüz tespit edilemedi.