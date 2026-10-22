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Eskişehir'de 248 gıda ve yem işletmesi denetlendi, 343 bin 470 lira ceza uygulandı

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Ekim'de 248 gıda ve yem işletmesini denetledi. Denetimlerde 3 idari yaptırım uygulandı, 2 imha kararı verildi ve 1 toplatma işlemi yapıldı; idari yaptırımlar kapsamında toplam 343 bin 470 lira para cezası kesildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 248 gıda ve yem işletmesi denetlendi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ekim'de 6 numune alındı.

İthalat kapsamında 57, ihracat çerçevesinde ise 195 işlem gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 3 idari yaptırım uygulandı, 2 imha kararı verildi ve 1 toplatma işlemi gerçekleştirildi.

İdari yaptırımlar kapsamında toplam 343 bin 470 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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