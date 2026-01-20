Haberler

Tüsiad Davasında Yine Karar Çıkmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve eski Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'a yönelik 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla açılan davada duruşma, avukatların ek süre talep etmesi nedeniyle 6 Mart'a ertelendi.

(İSTANBUL ) Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'a "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davada duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etmesi nedeniyle 6 Mart'a ertelendi.

Eski TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ın 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşmaları gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarından yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakim, son duruşmada Turan ve Aras'ın konuşmalarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş, dosyaya yeni atandığı için karar vermeyeceğini belirtmişti.

Turan ve Aras'ın avukatları, dosyanın yayınların yapıldığı platformlar anlamında da değerlendirilmesini talep etti. Hakim, dava dosyasına bir katkısı olamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti. Savunma için süre talep eden sanık avukatları, "Dosyadaki hakim değişikliğinden sonra yeni deliller toplanmıştır. Bir aydan kısa olmak üzere mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz." dedi.

Duruşma ertelendi

Avukatların taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Mart saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
2025 Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışının yapıldığı yıl oldu

Konut satışında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı