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Eski Samsunspor yöneticisi Refik Moral, 78 yaşında Samsun'da defnedildi

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Eski Samsunspor yöneticisi Refik Moral, 78 yaşında Samsun'da defnedildi
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Samsunspor'da başkan vekilliği ve genel sekreterlik gibi görevlerde bulunan eski yönetici ve avukat Refik Moral, 78 yaşında hayatını kaybetti. Moral'ın cenazesi, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Vefat eden eski Samsunspor yöneticisi ve avukat Refik Moral'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.

?Samsunspor'da farklı dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan ve 78 yaşında hayata veda eden Moral için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

?Moral'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Moral'ın Samsunspor ve kent için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Refik Moral ile bir dönem Samsunspor'da birlikte yöneticilik yaptık. Çok değerli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin." dedi.

Cenazeye Moral'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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